الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل بالنذور الدائمة للأخت نجوي جميل بالإسكندرية

كنيسة
كنيسة

ترأس كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الخميس، احتفال النذور الدائمة للأخت نجوي جميل، من راهبات العناية الإلهية، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى المطران عظة الصلاة موجهًا بعض الرسائل للراهبة المحتفى بها قائلًا: اليوم هو أهم خطوات مسيرتك الرهبانية. فنحن نعمل بوصايا الرب، لا كعبيد، إنما كأبناء له.

وبدات الكنائس الكاثوليكية بمصر، صوم السيدة العذراء مريم ، في مطلع شهر أغسطس الجاري، ويستمر على مدار أسبوعين.

المطران كلاوديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية بمصر النذور كاتدرائية سانت كاترين راهبات العناية الإلهية مطران إيبارشية سوهاج

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