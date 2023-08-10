الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فايننشال تايمز": طرق أوكرانيا البديلة لتصدير الحبوب لأوروبا مهددة بصورة كبيرة

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن طرق النقل البديلة  الأوكرانية لتصدير الحبوب إلى أوروبا تعتبر مهددة بشكل متزايد، حيث أدى هجوم روسيا في أوائل أغسطس على ميناء على نهر الدانوب إلى تدمير البنية التحتية هناك، في حين أنه قد يكون من الصعب سياسيًا زيادة الشحنات عبر السكك الحديدية والطرق عبر دول أوروبا الشرقية.

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وقالت كونا هاك، رئيسة الأبحاث في ED&F Man، دار التجارة الزراعية: "نحن نعلم الآن أنه لا يمكننا بالضرورة الاعتماد على أوكرانيا للحصول على إمدادات الحبوب من البحر الأسود".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أسعار الحبوب ستظل مرتفعة وسترتفع في كل مرة ترى فيها سفينة أخرى تُسقط، أو هجومًا آخر على الموانئ فهذه منطقة حيوية للغاية بحيث لا يمكن أن يتجاهلها سوق الحبوب.

رفضت وزارة البنية التحتية الأوكرانية التعليق على استراتيجيتها لتصدير الحبوب، لكن الخدمة الصحفية للرئيس فولوديمير زيلينسكي قالت إن مستقبل صفقة الحبوب نوقش باستفاضة في اجتماع عقد مؤخرا مع كبار المسؤولين والجنرالات.

قال مايكل ماجدوفيتز، كبير محللي السلع الأساسية في "رابوبانك"، إن انهيار مبادرة الحبوب "يمثل صدمة كبيرة للمزارعين الأوكرانيين". 

وأضاف أن صفقة الحبوب منحت المزارعين الأوكرانيين الثقة لزراعة "كميات كبيرة" من السلع العام الماضي، لكن الآن مع اختفاء المبادرة، فإن خياراتهم محدودة لبيع المنتج.

وأضاف ماجدوفيتز: "في العام المقبل سيزرع المزارعون الأوكرانيون كميات أقل بكثي ، بالنظر إلى الظروف". 

وتابع كبير محللي السلع الأساسية في "رابوبانك": "يبقى أن نرى كيف سيؤثر ذلك على السوق الدولية، ولكن يجب أن يرفع الحد الأدنى للأسعار على المدى الطويل لأنك تزيل موردًا رخيصًا من السوق".

وكانت أوكرانيا قد اقترحت خطة بديلة لشحن الحبوب المخزنة لأوروبا من خلال ما يسمى بالشحن العابر من خلال نقل البضائع عبر السفن الراسية في موانئ نهر الدانوب.

اوروبا أوكرانيا الحبوب البديلة طرق مهددة روسيا

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