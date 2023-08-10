مستقبل وطن ينظم قافلة طبية لقرية أسمنت بمركز الداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية لسكان قرية "أسمنت" التابعة للمركز.

وأكد أمين الحزب بمركز الداخلة، النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أن القافلة الطبية بقرية أسمنت، كانت في 4 تخصصات طبية هي "الباطنة – أطفال – جلدية - الأسنان"، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ76مواطنًا من أبناء القرية، والقرى المجاورة لها.

وأضاف أن القافلة قدمت خدماتها من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين.

وتقدمت أمانة الحزب بالمحافظة وبمركز الداخلة بالشكر للأطباء الشرفاء الذين ساهموا في هذه القافلة في التخصصات الآتية: -

الدكتورة مروه ممدوح ابراهيم تخصص باطنة، والدكتورة دعاء علي سيد تخصص أطفال، والدكتورة انتصار سيد سيف تخصص جلدية، والدكتورة شيماء عمر تخصص اسنان، وصيدلي الدكتور أحمد ممدوح ابراهيم.