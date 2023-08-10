الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيف 8 أشخاص على خلفية "تلقيح صناعي" في اليونان

اليونان
اليونان

ذكرت الشرطة اليونانية، أنها اكتشفت وقوع ما لا يقل عن 182 حالة استغلال للنساء، بالإضافة إلى أكثر من 400 حالة احتيال، تمت خلال عمليات تلقيح صناعي أجريت في عيادة للمساعدة على الإخصاب بجزيرة كريت اليونانية، منذ ديسمبر من عام 2022.

وألقت الشرطة القبض على ثمانية أشخاص على خلفية الوقائع، التي حدثت أثناء القيام بإجراءات طبية تشمل استرجاع البويضات وتأجير الأرحام.

وأفادت تقارير بأن أفراد العصابة، التي قامت المديرية العامة للشرطة الإقليمية التابعة لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في جزيرة كريت، بتفكيكها، كانوا يمارسون جرائم الاتجار بالبشر من خلال عمليات الولادة عن طريق التلقيح الصناعي والتبني غير القانوني للأطفال، بالإضافة إلى الاحتيال على المرضى من خلال تقديم علاجات وهمية.

الشرطة اليونانية استغلال احتيال تلقيح صناعي كريت

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