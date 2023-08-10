مدير التنشيط السياحي بالإسكندرية: نهتم بزيادة سبل التواصل مع السائح الإيطالي

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية فعالية ثقافية بعنوان "الإسكندرية بعيون إيطالية" وذلك بمقر القنصلية الإيطالية وبرعاية القنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي.

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن احتفالية "الإسكندرية بعيون إيطالية" تأتي بالتزامن مع إعلان وزير السياحة أحمد عيسى والسفير الإيطالي ميشيل كواروني، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن قرب تنظيم عدد من الاحتفاليات والفعاليات الكبرى للتعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبي الإيطالي والمصري.

تابعت العرجاوي، أن مدينة الإسكندرية الكوزموبوليتانية تأثرت كثيرًا بالجاليات الإيطالية، وأن السوق السياحي الإيطالي يشكل أهمية كبيرة للسوق السياحي المصري، ومازال يرتبط بتاريخ المدينة السكندرية قديمًا حتى الآن.

تضمنت فعالية الإسكندرية بعيون إيطالية عرض تفاعلي بالذكاء الاصطناعي وحوار افتراضي مع المعماري الإيطالي ماريو روسي وهو الذي شيد بناء مسجد المرسي أبي العباس، وجامع القائد إبراهيم وغيرها من المباني المعمارية، وذلك لتقريب المسافات والتعرف أكثر على المعماري الايطالي ومدى ارتباطه بالإسكندرية وأهم معالمها.

وواصلت العرجاوي، أن تواجد أبناء الجاليات في الإسكندرية شكل جانب مهم بإثراء هويتها وثقافتها وتشكيلها المعماري، وهذا ما تركته الجاليات الإيطالية التي تعد ثاني أكبر الجاليات عددًا في الإسكندرية ونجحوا في ترك بصمة واضحة في تخطيط المدينة وعمرانها وأسماء الشوارع والميادين والتي مازالت محتفظة بها حتى اليوم.

وأشارت إلى أن السياحة الإيطالية لها أهمية خاصة للسياحة المصرية، ودائمًا ما نهتم بزيادة سبل التواصل مع السائح الإيطالي، وإثراء المعاملات السياحية والأثرية في الإسكندرية لأهمية العلاقات بين كلا البلدين.

وتابعت: “كما عرضنا أن الجاليات الإيطالية أثرت في الثقافة والمجتمع السكندري، فتم الاتفاق مع القنصل الإيطالي في الإسكندرية على عقد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية عن كيف أثرت الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري في التاريخ والمجتمع الإيطالي”.

هيئة تنشيط السياحة

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