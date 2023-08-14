منها السن والتجنيد وشهادة الأسقف.. أبرز شروط القبول بـ "إكليريكية المحرق"

تستعد الكلية الإكليريكية للعلوم اللاهوتية، بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس، بمُحافظة أسيوط، والمعروف بدير المُحرق، للاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً علي إنشائها وافتتاحها "1973-2023"، وعلى خلفية الاحتفالات التي ستحمل شعار "منارة قسقام.. سفراء عن المسيح"، أطلق مركز الكلية الإعلامي نشرة تعريفية عن أقسام وشروط الالتحاق بالكلية الاكليركية.

وجاء في النشرة أن أقسام الكلية هي قسم الكتاب المقدس، وقسم اللاهوت، وقسم الاباء وتاريخ الكنيسة، وقسم العبادة والليتورجيا، وقسم العلوم الإنسانية، وقسم اللغات.

- شروط الالتحاق

وعن شروط الالتحاق تمت الإشارة إلى أنه يجب أن يكون المتقدم أرثوذكسياً مشهوداً له بالتقوى، وأن يكون المتقدم ذكراً أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة، والمستوى العلمي المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التي تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات

.كما يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية وأن يحصل المتقدم على تزكية صريحة من نيافة الأب الأسقف التابع له، الموافقة على التحاقه بالكلية الإكليريكية وأن يكون مسؤولاً عنه أثناء الدراسة وبعد التخرج، وأن تشمل التزكية أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك والمستوى الروحى .

وبالنسبة للمتقدمين من إيبارشية قداسة الأب البطريرك بالقاهرة والاسكندرية، والمُسندة لآباء أساقفة عمومين، يُطبق عليهم شروط التزكية الصريحة من نيافة الأب الأسقف المختص بالأشراف على المنطقة، على أن يحصل المتقدم أيضاً على تزكية الأباء كهنة الكنيسة التى يخدم بها، تُوضح احتياجهم له فى الخدمة داخل الكنيسة .

وأن يكون المتقدم متفرغ تفرغاً كاملاً للدراسة بالكلية، وذلك بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبى والاختبار النفسي لبيان صلاحيته الجسمية والنفسية، والنجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات ومنها اختبارات المقابلة الشخصية .

مع مراعاة أن شرط الالتحاق والقيد بالكلية بالنسبة للطلبة من الآباء الكهنة والرهبان هو الحصول على تزكية من نيافة الأب الأسقف الإيبارشية التابع لها، أو نيافة الأب الاسقف رئيس الدير أو المشرف عليه