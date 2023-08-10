الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القومي للحوكمة يبحث سبل التعاون مع المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ وفد رفيع المستوى من المدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان، ضم الوفد مجموعة من كبار مسئولي الحكومة الباكستانية من مختلف القطاعات، برئاسة أمبرين رضا، مساعد وزير بالمدرسة الوطنية للسياسات العامة.
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورؤيته ومجموعة البرامج التدريبية التي يقدمها في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، والشراكات التي عقدها مع كبرى المراكز والجامعات على المستوى المحلي والدولي لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى.
كما استعرضت الدكتورة شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

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