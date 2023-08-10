الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبي : مخرجات قمة "إيكواس" ستحدد موقفنا من أزمة النيجر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ولقرارهم بشأن النيجر، مؤكدًا أن موقف الاتحاد سيحدد بعد مخرجات قمة "إيكواس"، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وتنطلق القمة الاستثنائية لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للمشاركة بشأن النيجر في أبوجا عاصمة نيجيريا، وتأتي لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر، حيث تسعى إلى الحلول الدبلوماسية أولا لحل الأزمة، وفي حالة عدم التوافق سيتم التدخل عسكريا بحسب تصريحات "إيكواس".

القاهرة الإخبارية النيجر قادة إيكواس الانقلاب في النيجر الاتحاد الأوروبي

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