كلب يعقر 15 شخصًا فى الدقهلية

استقبل مستشفى شربين العام في الدقهلية 15 مصابًا بينهم 10 أطفال بعد تعرّضهم لعقر كلب ضال بقرية محلة أنجاق بدائرة المركز، لتلقي المصل والعلاج المناسب.

وأصيب: مكة محمد راضي 4 سنوات، ونورين أحمد سمير 4 سنوات، وزياد محمد عبدالحسيب 8 سنوات، وروضة طلبة عبدالفتاح 7 سنوات، ومحمد أحمد عبدالسلام 6 سنوات، ورزق السيد رزق 5 سنوات، ومالك محمد سعد إسماعيل 5 سنوات، وساجد محمد الدسوقي 9 سنوات.

كما أصيب مالك الشربيني 9 سنوات، ومنة أحمد رزق 8 سنوات، ومحمد صابر محمد عبدالسلام 28 سنة، ومحمد حسن حمودة 18 سنة، ومحمد مصطفى السعيد 22 سنة، وإبراهيم عبدالحليم 31 سنة، ورزق محمد 20 سنة.

وتعود أحداث الواقعة لإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بهجوم كلب ضال على عدد من المواطنين بقرية محلة أنجاق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الكلب هاجم 15 شخصًا بينهم 10 أطفال بأحد الشوارع، وأصابهم بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.