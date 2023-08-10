"مدير منطقة تعمير سيناء" يكشف جهود الدولة لتعمير المحافظة في السنوات الأخيرة

تحدث المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، عن جهود الدولة لتعمير المحافظة، على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وقال “إبراهيم” خلال لقائه عبر فضائية “دي إم سي” إن سيناء هي قطعة غالية على قلوب المصريين، ولا تنفصل عن مصر، مؤكداً أنه منذ عام 2014 نظرت القيادة السياسية إلى حماية سيناء، ليس بالقضاء على الإرهاب فقط، ولكن بتنميتها وتعميرها.

وأضاف، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، قبل عام 2011، كانت سيناء مهمشة، وبعيدة كل البعد عن الوطن.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مخطط أن ينقل حوالي 3.5 مليون من أبناء الوادي لملء هذا الفراغ الجغرافي، لأن سيناء مليئة بالخيرات، وهي أرض صالحة للزراعة.

وعن البنية التحتية، كشف مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الدولة قامت بعمل بنية تحتية فى سيناء، لافتا إلى أن هذا التطوير بدأ بتطوير الأنفاق، وعددهم أكثر من 6 أنفاق، إضافة إلى أنفاق أخرى، وبالتالي سهل المرور من وإلى شمال سيناء، وأصبحت سيناء جاذبة.