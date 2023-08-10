الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

حقق "بيت الروبي" بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائية ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك 120 مليون جنيه. 

وتدور أحداث  فيلم «بيت الروبى» حول فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق، يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم «بيت الروبى» من بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

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أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

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