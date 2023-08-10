"التموين": تحرير 395 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملات تموينية على مدار يومين متتاليين بالمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، وأسفرت الحملة عن تحرير 395 محضرًا تموينيًا تنوع ما بين 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و217 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

أوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير العديد من المحاضر، من بينها محضر جنح في مركز تلا يتعلق بصاحب محل لتعبئة زيت الطعام الذي كان يمتلك 384 زجاجة زيت طعام ناقصة الوزن ومجهولة المصدر، ومحضر جنح في مركز السادات وشبين الكوم يتعلق بأصحاب محلات بقالة قاموا ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر جنح في بركة السبع يتعلق بصاحب ثلاجة بيع لحوم مجمدة عرض منتجات منتهية الصلاحية، ومحضر جنح في تلا يتعلق بأصحاب مخابز بلدية قاموا بتجميع 30 شيكارة دقيق بلدي للبيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق.