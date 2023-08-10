الجيش اللبنانى: انقلاب شاحنة تابعة لـ"حزب الله" تحمل ذخائر وسقوط قتيلين

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق نار بمنطقة الكحالة، أسفر عن سقوط قتيلين ووقوع إصابات بسبب انقلاب شاحنة تحمل "ذخائر" تابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان له، أنه مساء أمس ولدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة (شرق بيروت)، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف البيان أنه عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبدأ التحقيق بإشراف القضاء المختص.

من جانبه، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، ملابسات الحادثة مع قائد الجيش، جوزيف عون، وطلب "الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع"، وفقًا للوكالة اللبنانية الرسمية.

ودعا "ميقاتي" الجميع إلى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية.