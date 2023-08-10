ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول، لاستخدامها للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (عدد 12 بصمة خاتم "مقلدين" لجهات مختلفة –كشفى حساب بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك "مزورين" - جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول "مزور" - جهاز حاسب آلي "لاب توب" وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه).

وبمواجهـة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.