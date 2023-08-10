الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خريطة القوافل الطبية المجانية بقرى دمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتي تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيرًا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتم تلك القوافل بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجَّه الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الطب العلاجي  للمرور على مستشفى فارسكور المركزي؛ لمتابعة التزام وانضباط الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية واشتراطات الحماية المدنية وأبرز المعوقات الفنية وسرعة حلها.

حيث تم مرور اللجنة برئاسة الدكتور محمد فهيم، مدير عام الطب العلاجي، على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى بدءًا بقسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانة، وتم متابعة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالاستقبال وقسم العناية المركزة وتم مناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتم متابعة سجلات مرضى الكلى وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وتم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتم التأكيد على متابعة مدى رضا المرضي عن الخدمة المقدمة لهم من خلال فرق خدمة المواطنين.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" في قرى ومدن دمياط.

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل:

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