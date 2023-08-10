الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "مصر للفنادق" تقفز إلى 820 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى

ارشيفية
ارشيفية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 134%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحًا بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

يُشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 13%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 13.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بقيمة 12.32 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 68.06 مليون جنيه، مقابل 49.05 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يُشار إلى أن نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، سجلت صافي ربح بلغ 3.58 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 2.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

القابضة للسياحة المؤشـرات الماليــة القوائم المالية المؤشرات القوائم

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