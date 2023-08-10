"بنته زهقتنى".. المتهم بقتل حماه يكشف سبب ارتكابه جريمته بالوراق

قال المتهم بقتل حماه بمنطقة الجيزة إن زوجته هي السبب الرئيسي في ارتكابه الجريمة، بسبب كثرة الخلافات بينهما وكثرة ذهابها إلى منزل والدها.

وأضاف المتهم خلال اعترافه عن سبب ارتكابه الجريمة أن حماه يعمل سباكًا وطلب منه تطليق ابنته بسبب كثرة المشاكل والخلافات بينهما، ويوم الجريمة نشبت مشاجرة بينهما ولم يتمالك نفسه وطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته دون قصد، فسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

تفاصيل الجريمة

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن في الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، وبالانتقال إلى مسرح الجريمة تبين مقتل شخص عمره 65 عامًا، سباك متأثرًا بإصابته بجرح طعني في الصدر.

وبسؤال نجل المجني عليه قرر أن زوج شقيقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، إذ تعدى على والده بسلاح أبيض نتجت عنه وفاته، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات تكميلية للشرطة حول الواقعة كما طلبت تشريح جثمان الضحية.