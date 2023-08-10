الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين على طريق السويس

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم سيارتين على طريق السويس، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث. 

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة سوزوكي على طريق السويس على البطيء اتجاه السويس، وبعد بوابة الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

4 مواطنين حادث تصادم رجال المرور والإسعاف غرفة عمليات النجدة مديرية امن القاهرة سيارة ملاكي سوزوكي

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