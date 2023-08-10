إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين على طريق السويس

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم سيارتين على طريق السويس، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة سوزوكي على طريق السويس على البطيء اتجاه السويس، وبعد بوابة الرسوم وأمام مدخل 2 مدينتي.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.