"العمال البريطاني" يتهم الحكومة بسوء الإدارة وتسببها بخسارة 251 مليار جنيه إسترليني

تواجه الحكومة البريطانية، اتهامات من قبل حزب العمال بسوء الإدارة المالية، وتأتي الاتهامات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد اتهم حزب العمال، الحكومة بـ "سوء الإدارة المالية الكارثي" وادعى أنها خسرت251 مليار جنيه إسترليني من قيمة الأصول التي تم إنشاؤها لإنقاذ القطاع المصرفي بعد الانهيار المالي لعام 2008.

- انخفاض في قيمة أصول بنك إنجلترا

وقال الحزب: إن تحليل الأرقام المنشورة مؤخرًا أظهر أن الانخفاض في قيمة أصول بنك إنجلترا - التي تعمل وزارة الخزانة كضامن لها - كان بمثابة خسارة كبيرة لدافعي الضرائب ، "تعادل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)". في عام 2022 ، أو إجمالي الناتج المحلي لاسكتلندا وويلز مجتمعين ".

وقال حزب العمال إن المشكلة بدأت عندما كان ريشي سوناك وزيرا للمدينة في عام 2020 وتفاقمت في أعقاب الميزانية المصغرة الكارثية للمستشار السابق كواسي كوارتنج في سبتمبر من العام الماضي.

ووفقا للحزب، فانه في العام الماضي ، في أعقاب ميزانية "كوارتنج"، فزع المستثمرون من احتمالية التخفيضات الضريبية غير الممولة ، وباعوا سندات حكومية بريطانية مما أدى إلى انخفاض قيمتها والفوائد المستحقة الدفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

و أضافت الصحيفة أنه سبق وحذر مكتب مسؤولية الميزانية ، والمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) من أن المالية العامة للحكومة ستتعرض لضغوط متزايدة من الزيادة الحادة في أسعار الفائدة على السندات التي يحتفظ بها البنك.