وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يناقشان ترتيبات القمة الثلاثية المقبلة 

أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات هاتفية لمناقشة الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" فقد قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية: أجرى وزير الخارجية بارك جين المحادثات أثناء زيارته لإثيوبيا، الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث اتفقا على التعاون عن كثب من أجل أن تشكل القمة "نقطة تحول تاريخية" في التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.

وقال بارك: إنه يتوقع أن تكثف الدول الثلاث التعاون الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وأن تعزز التعاون الثلاثي في الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة ثلاثية بكامب ديفيد في 18 أغسطس.