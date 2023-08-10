قبل أيام من افتتاحه.. "الدستور" داخل مسجد السيدة زينب لرصد أعمال التطوير الأخيرة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لمسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، عن قرب افتتاح مسجد السيدة زينب عقب انتهاء أعمال التطوير به، التي تحدث منذ فترة علي قدم وساق، في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ورافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسلطان مفضل سيف الدين، رئيس طائفة البهرة بالهند.



بدورها قامت “الدستور” بجولة ميدانية لمسجد السيدة زينب لرصد أخر أعمال التطوير به، بالتزامن مع قرب افتتاحه، وبمجرد الاقتراب من محيط المسجد، وجدنا أعمال الطلاء والنقاشة قد انتهت بالكامل، مع وجود بعض التركيبات الخارجية الخاصة بمنظومة الكاميرات لتصوير كل ما يحدث في الحيز الخاص به، ولاسيما مع استقباله للزائرين من جميع أنحاء العالم، وظهرت قبة المسجد محاطة ببعض الأعمدة الحديدية الخاصة بأعمال الترميم النهائية، بالنسبة للمسجد نفسه بالداخل، يتم فتح أبوابه وقت الصلاة فقط.

وتحدثنا مع بعض المريدين كما يحبون أن يطلقوا على أنفسهم، خلال تواجدهم بالمسجد، ومنهم المهندس علي مرسي، أحد سكان الحي الشعبي وواحداً من عشاق أل البيت، قائلا: "سعيد جداً بأعمال التطوير والترميم التي تحدث بمسجد السيدة زينب، خاصة وأني من محبيها، وتركت بلدتي في الصعيد ونقلت شغلي هنا في القاهرة، من أجل أن أسكن بجوارها، والحقيقة المسجد خضع لعملية تطوير شاملة داخلياً وخارجياً، واتوقع أن يكون صورة مكررة من مسجد السيدة نفيسة الذي تابعنا جميعاً افتتاح الرئيس له منذ ساعات قليلة، وبصراحة الدولة تولي اهتمام بالغ بأل البيت عكس ما كان يحدث في عصور سابقة".

إمام إبراهيم بائع خضار، يقول: “أنا عايش في منطقة السيدة زينب منذ زمن طويل، وأقوم بتأدية الصلوات الخمس به، وكان من أفضل القرارات عودة تطوير المسجد ومحيطه أسوة بمساجد السيدة نفيسة وسيدنا الحسين، وعن قرب انتهاء أعمال التطوير الخاصة به، فأتمني أن تكون في أسرع وقت، خاصة وأن الضريح يزوره المئات يومياً من مريدي أل البيت، ولاحظت من خلال تواجدي لأداء الصلاة، ومن ضمن أعمال التطوير، تغذية شبكة التكييفات الخاصة به، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذا العام”.

بينما تقول “أم سيد”، بائعة سبح ومصاحف علي سور المسجد: "كلنا مع التطوير والتجديد لأنه في صالح الجميع، وأولهم الباعة، لأن المسجد في شكله الجديد سيصبح جاذباً أكثر لجنسيات مختلفة، مما يساعد علي رواج حركة البيع والشراء ".

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب