الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل مقارنة الإخوان بين حسن البنا وسيدنا موسى

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه خلال تواجده باليمن ذات مرة كان في جلسة مع بعض أعضاء جماعة الإخوان وكانوا يدردشون فقال "إن حسن البنا أخطأ".

وأضاف "عيد"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عصفورة "ناقل للكلام"، من الأعضاء قام بنقل الكلام للقيادة بالجماعة فتم إحالته للتحقيق لأنه ليس من الأدب أن يقول إن حسن البنا أخطأ.

وتابع، أنه قال خلال التحقيق إن سيدنا موسى في قصة الخضر لم يستطع رؤية قتل الغلام والشيخ الشعراوي قال عن الموقف: "هذا تمرد إيجابي" وأحد الجالسين قال: "موسى اخطأ يا أخي"، مؤكدًا أن هذه الجلسة كانت مجهزة لفصله. 

تفاصيل استقالته

وأشار إلى أنه لم يحب فصله بهذه الطريقة فتقدم باستقالته واتهم اسلوب الجلسة بالفساد وكان هناك بعض الأفراد لا يجوز أن تناديهم بدون لقب فقلت لهم أن أبو بكر وعمر بن الخطاب يجوز أن نناديهم بدون ألقاب، فطلب من  كاتب محضر الجلسة أن يضيف جملة مصطفى مشهور "الواسطة معتمدة داخل جماعة الإخوان"، ولكنه قال له: "أغلقت المحضر"، وكان من بلدته.

سامح عيد لاخوان حسن البنا موسى تفاصيل استقالته اليمن برنامج الشاهد

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