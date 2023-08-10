مسؤل مالى أمريكى: نماذج الذكاء الاصطناعى ستزيد من مخاطر الانهيارات المالية المستقبلية

حذر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من ان نماذج الذكاء الاصطناعي المهيمنة ستزيد من مخاطر الانهيارات المالية المستقبلية، وان هذه التكنولوجيا ستكون مركز أزمات المستقبل والأزمات المالية المستقبلية، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي.



وصرح جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن الذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر الانهيارات المالية المستقبلية.

ويقول إن حفنة من نماذج الذكاء الاصطناعي المهيمنة ستزيد التركيز، وبالتالي تزيد من مخاطر حدوث أزمة، وقال هذه التكنولوجيا ستكون مركز أزمات المستقبل والأزمات المالية المستقبلية".

وقال جاري جينسلر ، إن الذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية، مشيرًا إلى أن التقدم السريع للتكنولوجيا يمكن أن يزيد من توحيد الأنظمة المالية وترابطها ، ويجعل من الصعب تنظيمها.

وكانت كشفت دراسة حديثة عن أن 300 مليون وظيفة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، ومخاوف متزايدة من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل في نهاية المطاف محل القوى العاملة، وفقًا لمؤسسة جولدمان ساكس.

ونشر موقع "HRD" النيوزلندي تقريرًا كشف فيه عن قلق متزايد من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الكثير من الوظائف، ووجدت الدراسة أنه بينما يتصدر المسوقون عبر الهاتف قائمة الوظائف المهددة بالخطر من قبل الذكاء الاصطناعي، فإن الأدوار والوظائف الأخرى مثل المعلمين وعلماء الاجتماع معرضة للخطر أيضًا.



وكشفت الدراسة عن أن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدية على التوصل إلى المحتوى وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات تعكس تقدمًا كبيرًا في ظل جهود الاقتصاد الكلي الضخمة المحتملة.

وجاء في التقرير: إذا نفذ الذكاء الاصطناعي قدرته التي أعلن عنها، في برامج مثل "شات جي بي تي"، فقد يواجه سوق العمل اضطرابًا كبيرًا، ويشير استقراء تقديراتنا على الصعيد العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للتشغيل الآلي.

كما وجد أن "ما يقرب من ثلثي الوظائف الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا معرضة لدرجة ما من التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي".