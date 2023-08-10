أسوشيتد برس: القارة القطبية الجنوبية المتجمدة تعانى من تقلبات المناخ

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن القارة القطبية الجنوبية المتجمدة تعاني من تقلبات المناخ، بعد أن شهد طرفها الغربي ذوبانًا كارثيا للصفائح الجليدية يهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة

وذكر التقرير أن القارة القطبية الجنوبية، هي واحدة من أبعد الأماكن على وجه الأرض، ويقول العلماء إنهم يجدون سجلات درجات حرارة محطمة وزيادة في حجم وعدد الأحداث الجوية الغريبة، ولم يتم عزل القارة الجنوبية عن الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

وشارك التقرير، أن الصفائح الجليدية في القارة تهدد بارتفاع هائل في مستوى سطح البحر خلال القرون القليلة المقبلة، بينما اكتسب الجانب الشرقي الجليد في بعض الأحيان، حيث يذوب أحد الأنهار الجليدية الغربية بسرعة كبيرة.

وكانت كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن أن ذوبان الجليد وفقدان الشعاب المرجانية بسبب موجة الحر القياسية، ما تسبب في تدمير بحار العالم من القارة القطبية الجنوبية إلى فلوريدا.

وقال التقرير إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت عملية إنقاذ واسعة النطاق جارية قبالة سواحل فلوريدا ومناطقها الرئيسية، بدأت عندما كانت درجات حرارة المياه ترتفع نحو 38.4 درجة مئوية.

وأوضح التقرير البريطاني، أن الحرارة كانت أعلى بكثير من المستوى الذي يمكن أن تتحمله الشعاب المرجانية، وشعر علماء الأحياء في مؤسسة "إنقاذ المرجان" في كي ويست، بأنه ليس لديهم خيار سوى إخلاء العينات إلى الخزانات البرية، حيث تشكل الشعاب المرجانية استجابة من مرحلتين للإجهاد الحراري، تبيض أولًا ثم تموت.

يقول أليكس نيوفيلد، عالم الأحياء البحرية لدى المؤسسة: "لقد أخذنا مستعمرات تمثيلية لجميع الأنواع وجميع السلالات العامة التي عملنا معها ونقلناها إلى منشآت أرضية، حيث يمكن التحكم في درجة حرارتها وتثبيتها".