"مياه القاهرة": التنسيق مع أوقاف القاهرة لتنفيذ دورات تدريبية للعمالة الجديدة بالمساجد

نفذت شركة مياه الشرب بالقاهرة ممثلة في قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة، ندوات مكثفة بقاعة الاجتماعات بمسجد النور بالعباسية على مدار يومين، استهدفت هذه الندوات 170 من العمال الذين تم تعيينهم بنظام التعاقد عن طريق وزارة الأوقاف لترسيخ الوعي المائي لدى المترددين على المساجد بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.

وتضمنت الندوات حث العاملين على ترشيد استهلاك المياه وإبراز جهود الشركة في إيصال المياه نظيفة ونقية للمواطنين وشرح مراحل التنقية وتنفيذ ورش للتدريب على أعمال السباكة للمتدربين لتدريبهم علي كيفية إصلاح الأعطال البسيطة بالأدوات الصحية لترشيد الإستهلاك والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة لشرح لمنظومة عدادات المياه مسبقة الدفع وطرق تركيب القطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الإستهلاك.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أن الشركة تحرص دائما على تدعيم التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة فى سبيل ترسيخ السلوكيات الإيجابية فى التعامل مع مياه الشرب والحفاظ عليها.

وكانت أعلنت شركة المياه بالقاهرة الكبرى، أنه في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه، وحرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استحداث النظم التكنولوجية الحديثة للكشف عن التسرب وتقليل الفاقد، وتعزيز الممارسات الإيجابية للحفاظ على المياه .



ووجه الشيمي ، بضرورة المتابعة الفنية الميدانية اليومية ووضع خطة للكشف عن التسرب بخطوط ومواقع الشركة المختلفة خلال شهر أغسطس الجاري، ومنها: محطة مياه مسطرد، محطة مياه روض الفرج، رافع السيدة عائشة، خزان قلعة الكبش، رافع أبو السعود، رافع الأباجية، محطة مياه الفسطاط، ومحطة الروضة وغيرها .



واستمرار لأعمال المتابعة الميدانية تم إصلاح تسريب بمحبس قطر 1000 مم بمنشية التحرير، وحكر التبين البحري – الحديد والصلب، كما تم إصلاح تسريب بمحبس قطر 600 مم أمام القصر الجمهوري، وإصلاح تسريب بفندق سيتي ستارز.



وتسعى الشركة على التعامل بجدية مع الشكاوي الواردة من المواطنين وسرعة حلها في أسرع وقت، حيث تم حل شكوى تسرب بشارع عشرة من شارع البترول بعين شمس، وشكوى أخرى بنفق معهد أمناء الشرطة "نفق طرة"، ورفع المياه المتسربة أمام سور مجرى العيون بعين الصيرة.



وأشار الشيمي إلى أن الشركة تضع خطتها الاستراتيجية وتمتلك معدات ذو كفاءة عالية في مجال الكشف عن التسرب ونجحت في تقليل الفاقد بجميع الخطوط والشبكات.

شركة المياه تنظم دورات تدربية للعمالة الجديدة بالمساجد

شركة المياه تنظم دورات تدربية للعمالة الجديدة بالمساجد

شركة المياه تنظم دورات تدربية للعمالة الجديدة بالمساجد

شركة المياه تنظم دورات تدربية للعمالة الجديدة بالمساجد

شركة المياه تنظم دورات تدربية للعمالة الجديدة بالمساجد