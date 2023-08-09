موعد مباراة النصر والهلال فى نهائى كأس الملك سلمان للأندية

ضرب الهلال السعودي موعدًا مع مواطنه النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي المسابقة.

النصر سبق “الزعيم” إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بفوزه الصعب على الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

إذًا فالعرب سيكونون على موعد مع قمة سعودية خالصة، على أرض سعودية، بنكهة عالمية بحضور كبار نجوم الكرة العالمية والهدف تحقيق البطولة العربية، والفوز بمبلغ 6 ملايين دولار.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان

أما عن موعد مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان، فتُقام يوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية والرياضية وتطبيق شاهد VIP.

وافتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق محمد كنو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضطر الفريق الأزرق للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه عبدالله المعيوف في الدقيقة 25، بعد تعمده لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، خلال انفراد لفريق الشباب.

ورغم النقص العددي، عزز الهلال من تقدمه، بعدما أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما قلص الشباب الفارق عقب تسجيل الكولومبي جوستافو كويلار هدفا للفريق الأبيض في الدقيقة 56.

وبينما حاول الشباب إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، أنهى عبدالله الحمدان المباراة عمليا، عقب تسجيله الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وضرب الهلال موعدًا في الدور النهائي للبطولة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، مع غريمه التقليدي النصر السعودي، الذي حقق فوزا صعبا 1 / صفر على الشرطة العراقي في وقت سابق اليوم، بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى للمسابقة.