الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يشارك فى خسارة الوكرة القطرى أمام الغرافة وديًا

حمدي فتحي شارك في
حمدي فتحي شارك في ودية الوكرة والغرافة

شارك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق، في خسارة فريقه الجديد الوكرة أمام الغرافة القطري بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، استعدادا للموسم الجديد.

ولعب حمدي فتحي من بداية المباراة التي تعد الأخيرة لفريق الوكرة؛ استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في قطر.

وسجل الجزائري ياسين براهيمي هدف المباراة الوحيد لصالح الغرافة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك والدحيل السابق والمنضم حديثًا لصفوف الغرافة.

ويستهل فريق الوكرة مبارياته في الدوري القطري يوم 16 أغسطس الجاري بمواجهة معيذر.

وانضم حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الأهلي.

حمدى فتحى الوكرة القطري الغرافة القطري مباراة ودية الدوري القطري

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