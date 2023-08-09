الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"الدستور" يرصد تجهيزات عرض الأزياء للعالمى مايكل سينكو (فيديو)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رصدت جريدة "الدستور" التجهيزات الخاصة بعرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، والتي من المقرر إقامته غدًا الخميس، بمول نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة.

وتم تجهيز الاستيدج الخاص بعرض الأزياء وتدريب العارضات الأجانب على الشو المقرر عرضه، كما تم تجهيز المسرح بالكامل لحفل الفنان رامي عياش، بالإضافة إلى تجهيز البارتشنات "الأماكن" الخاصة بالعلامات التجارية المشاركة في الحدث المستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

ويبدأ أول أيام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، غدا الخميس، بمول نورث سكوير مول، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

كما يقدم سينكو أحدث صيحات الموضة الرجالية والنسائية أيضًا في عرض أزياء مستوحي من الأزياء الفرعونية، وكان قد صمم للعديد من النجمات العالميات أمثال بيونسية وليدي جاجا وتارا عماد وداليدا خليل ومحمد رمضان وغيرهم.

للعالمي مايكل سينكو تجهيزات عرض الأزياء المصمم العالمي مايكل سينكو الوطن العربى صيحات الموضة الرجالية

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