توريد السيارات الكهربائية.. آخر تطورات استثمارات إيلون ماسك فى إندونيسيا

آثار أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، الكثير من الجدل مع توجه ماسك للاستثمارات بقوة بدول جنوب شرق آسيا، حيث لا يزال يفكر في إنشاء مصنع ضخم لشركة تسلا في إندونيسيا.

وأفادت صحيفة آسيا تايمز، بأن وزير الشؤون البحرية وتنسيق الاستثمار، لوهوت بانجايتان، لا يزال متفائلًا بحذر بأن أغنى رجل في العالم سيستمر في الاستثمار في سلسلة توريد المركبات الكهربائية الطموحة في إندونيسيا.

وبعد اجتماع في سان فرانسيسكو، قيل إن صانع السيارات الملياردير وافق على اتخاذ قرار نهائي بشأن بناء مصنع بحلول نهاية العام.

التعلم من أخطاء الماضي، عندما أزعجوا ماسك من خلال الإدلاء بتصريحات سابقة لأوانها حول خططه لإندونيسيا، لم يقل بانجايتان وفريقه المفاوض علنًا سوى القليل جدًا عن نتيجة الاجتماع الذي تم الترتيب له على عجل.

قال مصدر مقرب من Panjaitan إن ماسك كان "منفتحًا للغاية بشأن ما يعتقده" فيما يتعلق بمشروع المركبة الفضائية Tesla و SpaceX الذي عُرض سابقًا على موقع إطلاق استوائي في جزيرة بياك، قبالة الساحل الشمالي لبابوا.

ركز التعليق العام الوحيد في إندونيسيا على التعاون المقترح مع شركة Starlink التابعة لشركة SpaceX، والتي توفر حاليًا وصولاً رخيصًا إلى الإنترنت لأكثر من 60 دولة باستخدام أكثر من 4000 قمر صناعي صغير الإنتاج بكميات كبيرة في مدار أرضي منخفض.

وقال وزير الصحة بودي صادكين، الذي رافق بانجايتان في الاجتماع، إن ستارلينك كان ضروريًا لربط المدارس والعيادات الصحية عبر المناطق المهمشة والنائية في شرق إندونيسيا، ومعظمها مالوكو وبابوا.

من بين عملاء مزود الإنترنت أوكرانيا، التي وجدت الخدمة حيوية للحفاظ على الاتصالات عبر الريف الذي غالبًا ما تدمره القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية.

على الرغم من عدم التطرق إلى ذلك في البيان الرسمي، قال المصدر إن الجانبين تحدثا عن استثمار في صناعة السيارات بما لا يقل عن مليار دولار أمريكي، لكنه أشار إلى أنه قد يعتمد على ما إذا كانت الحكومة مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة قد المفاوضات المتوقفة حتى الآن.