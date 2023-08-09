إصابة شخصين فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

استقبل مستشفى أبشواي المركزي، مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر انقلاب تروسيكل بطريق يوسف الصديق على ساحل بحيرة قارون بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابه.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث انقلاب تروسيكل بطريق يوسف الصديق على ساحل بحيرة قارون وإصابة شخصين بإصابات مختلفة.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.