إزالة وإيقاف 42 حالة تعد ومخالفات بناء فى حملات مكثفة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة لإزالة التعديات اليوم للقضاء علي البناء العشوائي والتعدى على الرقعة الزراعية وذلك في تواجد نواب رئيس المركز حيث تم تنفيذ حملة الإزالة في حي شرق المدينة وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف بحي شرق المدينة عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية وتم تنفيذ الازالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفي قرية ميانة تمكن مجلس قروي شم من رصد وإزالة 6 حالات تعدي بالبناء علي الاراضى الزراعية تمت الازاله بالكامل وحتي سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفي قرية شارونة تمكنت الوحدة المحلية بطنبدى من رصد وازالة 8 حالة تعدى بالبناء علي ارض زراعية تم الازالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا إلي أنه شدد علي رؤساء القري بمتابعة المرور والرصد الميدانى لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى على الاراضى الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات وقامت بتنفيذ ١٢حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث شن المهندس ايهاب عبد القوى و شريف سمير ويسرى محمد نواب رئيس المركز و إدارة الازالات والاشغالات حملة لإزالة التعديات بحى غرب وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة قيراطين كما قام علي الكيال نائب رئيس المركز وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الازالات بفك شدتين خشبيتين الاولى لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة ١٢٠ متر بالشارع الأول بتقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة والثانية لدور أرضي لمنزل مساحتة ١٠٠ متر أمام برج النيابة بالشارع الثالث بتقسيم عاطف وتمكن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا وقسم الازالات بالقرية من إزالة حالتين تعدى فالمهد بقريه أبو العودين ودير السنقوريه على مساحه قيراط ونصف وازال عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الجمعية الزراعية والاصلاح الزراعى ٥ حالات تعدى على ارض زراعية(اصلاح وتعاون زراعى ) ، الاولى ازالة وتكسير سملات على مساحه ١٢سهم بعزبة ابو جمعة ، والثانية ازالة وتكسير سملات على مساحة ١٠٠متر ، والثالثة ازالة قواعد خرسانية بعزبة نجية، والرابعة ردم حفر اساسات بعزبه الريدى على مساحة ١٢ سهم ، والخامسة إزالة سور على مساحة قيراطين بقريه صفط حوض الساحل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٢حالة تعد زراعة وبدون ترخيص بعزبة عاكف التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية) بمساحة قيراط وذلك خلال حملة بقيادة رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور اشرف فرغلى رئيس القرية وجهة الولاية والتنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تمكنت الوحدة المحلية بالمركز والمدينة من إزالة حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بقرية بهدال التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة بمساحة ٤٠متر وذلك خلال حملة تحت إشراف عماد محمود وبحضور دكتور الحسيني شادى رئيس القرية وجهة الولاية والتنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تمكن حى غرب المدينه اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف بدون تراخيص بمساحة ١٠٠ متر وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع البناء العشوائى وتنفيذا لسلطة القانون بحضور عماد محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد صابر رئيس الحى وسكرتير رئيس الحى وقسم الإشغالات والبيئة.

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