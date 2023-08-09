الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحيا مصر: تيسير زواج 2000 فتاة و8 أجهزة كهربائية لكل عروس

تحيا مصر
تحيا مصر

قال هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن هناك العديد من المبادرات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق.

أضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن من ضمن تلك المبادرات تسهيل زواج الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية، وحتى الآن يسرنا زواج أكثر من 2000 فتاة.

وتابع "جاء ذلك من خلال تسليم الفتيات المستلزمات التي تضمن 8 أجهزة كهربائية لكل عروسة مستحقة عن طريق دراسة كل حالة لمعرفة مدى استحقاقها".

واستكمل “الأجهزة عبارة عن ثلاجة، غسالة، مروحة، مكواة، بوتاجاز، سخان، خلاط”، إضافة إلى مجموعة من الملابس الجديدة والإكسسوارات والأواني"، مؤكدًا أن العروس المستحقة تحصل على خدمات صندوق تحيا مصر دون دفع أي مقابل مادي.

صندوق تحيا مصر تحيا مصر خدمات صندوق تحيا مصر تسهيل زواج الفتيات اليتيمات برنامج الحماية الاجتماعية

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