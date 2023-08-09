"تحيا مصر" يكشف تفاصيل التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

كشف هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، عن تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد" إن اجتماع اليوم تناول عرضًا مخصصًا لأنشطة صندوق تحيا مصر والدور التي تقوم به على صعيد العمل الاجتماعي.

أضاف أنه تم خلال الاجتماع عرض إجمالي مساهمات الصندوق منذ إنشائه وما يقدمه من خدمات للمواطنين بشكل مجاني تمامًا في مختلف المحافظات من خلال حزمة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تخدم كل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتكثيف جهود صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلق الصندوق منذ 5 أشهر مبادرة لتوفير ملايين قطع الملابس في أكبر حملة كساء ينظمها صندوق تحيا مصر في عام 2023 لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية".

وأكد أنه تم البدء في 15 مارس 2023 واستطعنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص ووزارة التضامن الاجتماعي، إقامة 16 معرضًا ضمن فعاليات أكبر حملة كساء في 14 محافظة استفاد منها أكثر من 35 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وتم توزيع ما يقرب من 700 ألف قطعة ملابس على هذه الأسر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأغطية والمفروشات والأدوات المكتبية وأدوات المطبخ.

واستكمل: "الفترة المقبلة ستشهد انتشار خدمات وفعاليات الصندوق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي للوصول إلى جميع المستفيدين، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل تسهيل زواج الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية، وحتى الآن يسرنا زواج أكثر من 2000 فتاة".