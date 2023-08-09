ضحية الشهامة.. أول صور لشاب قتل أثناء فض مشاجرة بالوراق

شهدت منطقة الوراق مشاجرة دامية بين سائقين بسبب أولوية المرور وتدخل أحد السكان لفض تلك المشاجرة لكنه تلقى طعنة نافذة على إثرها سقط جثة هامدة.

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى محمود نصحي الذي قتل بطعنة نافذة أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين سائقين في منطقة الوراق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز وسقوط قتيل ومصابين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين، بسبب أولوية المرور وتدخل أحد سكان المنطقة ويدعى"محمود نصحي" في محاولة منه لفض تلك المشاجرة لكنه تلقى طعنة بسلاح أبيض على إثرها سقط جثة هامدة.

بإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على طرفي المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.