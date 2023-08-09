أستاذ اقتصاد زراعى: مصر تهدف لتقليل اعتمادها على العملة الدولارية الاستيرادية

قال د.أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة تسير على قدم وساق لتوزيع دائرة زراعة المحاصيل الزراعية قدر المستطاع من الذرة وفول الصويا من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل الاعتماد على العملة الدولارية.

تحفيز الفلاحين على الزراعة

أضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تفعيل القوانين الخاصة بالتأمين الصحي للمواطنين، حيث صدرت قرارات بهذه القوانين، لكن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، كما أنه يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية للفلاح من أجل تحفيزه على الزراعة.

وتابع أن الدولة تعمل على التوسع الأفقي في الزراعة من خلال المشروعات القومية الزراعية، إضافة إلى التوسع الرأسي في الزراعة مع استخدام سبل الري الحديثة للحفاظ على المياه.

توفير العملة الدولارية

وواصل "القطاع الزراعي هو القطاع الأول الذي يجعل الدولة تستطيع توفير العملة الدولارية بخزانتها بدلًا من هدرها في عملية استيراد الغذاء من الخارج، لذا الدولة تسير على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية".

واستطرد:"تشرفت بحضور جلسة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، وهذا الحوار سيخرج بالعديد من القرارات والتوصيات التي سيتم تفعيلها سريعًا والتي ستعود بالنفع على المواطن بصورة مباشرة".