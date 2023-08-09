الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين الجديدة يعلن تفاصيل حفل "كايروكى"

كاريوكي
كاريوكي

أعلنت صفحة مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل حفل فريق كايروكي المنتظر إقامته خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة عبر حسابها بموقع "فيس بوك" بوستر الحفل وكتبت: "يوم ٢٦ أغسطس هيكون مميز في مهرجان العلمين الجديدة بوجود كايروكي لحفلة مميزة بأغانيهم المنفردة. التذاكر هتكون متاحة قريبًا على تذكرتي".

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، بدأ بشكل رسمى فى 2003، وهو مكون من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ 2011 بعد أغنية "صوت الحرية".

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التى تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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