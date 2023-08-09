الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ولفرهامبتون يعلن تعيين جاري أونيل مديرًا فنيًا لـ3 سنوات

جاري أونيل
جاري أونيل

أعلن نادي ولفرهامبتون ووندرز الإنجليزي، تعيين جاري أونيل، في منصب المدير الفني للفريق.

وسبق أن أقالت إدارة ولفرهامبتون الإسباني جولين لوبتيجي من منصب المدير الفني.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع جاري أونيل لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأشاد النادي الإنجليزي في بيانه بالفترة الناجحة التي خاضها أونيل على رأس القيادة الفنية لفريق بورنموث، ونجاحه في تطوير أداء اللاعبين وإبقاء الفريق في البريميرليج.

وبات أونيل أصغر مدير فني يتولى تدريب بورنموث، وهو في عمر الـ40.

وبدأ أونيل مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لفريق ليفربول تحت 23 عامًا في الفترة بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، ثم انتقل للعمل في نفس المنصب مع فريق بورنموث في الفترة بين فبراير 2021 وحتى صيف 2022 ثم انتقل لمنصب مدرب مؤقت لمدة 3 أشهر قبل أن يتولى تدريب بورنموث رسميًا في نوفمبر 2022 واستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.

وأنهى بورنموث الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي في المركز الـ15 برصيد 39 نقطة.

ولفرهامبتون ووندرز ولفرهامبتون جاري أونيل جولين لوبتيجي الدورى الانجليزى

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