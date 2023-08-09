رويترز: الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات ضد النيجر

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد النيجر، ردًا على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرًا، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.

وكان المجلس العسكري في النيجر، أعلن في بيان تُلي عبر التليفزيون الوطني مساء الإثنين، عن تعيين علي الأمين زين رئيسًا للوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وتأتي هذه التعيينات عقب انتهاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للعسكريين الانقلابيين من أجل إعادة بازوم إلى منصب.

وينقسم شركاء النيجر، الغربيون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجددًا الخميس في أبوجا بنيجيريا.