النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة أثاث بدمياط (صور)

أجرت النيابة الإدارية بدمياط الأربعاء، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس داخل بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز دمياط وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية.

وشكّل المستشار قمر فايد، مدير النيابة الإدارية بدمياط (القسم الثانى) فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار محمد عبد العزيز، رئيس النيابة ومحمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، وأحمد أشرف، وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

وتبين من المعاينة أنه نحو العاشرة من صباح يوم أمس شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتولت النيابة الإدارية بدمياط التحقيق، حيث قرر محمد إبراهيم شهاب الدين، رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.

جار استكمال التحقيقات.

22