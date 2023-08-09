الأنبا قزمان يترأس سيامة مكرسة جديدة لكنيسة القديس مار مينا بالعريش

صلى الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، صباح اليوم، صلوات تكريس، إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد منح الأنبا أكليمندس تاسوني فبرونيا رتبة مساعدة شمامسة (إيبدياكونة)، كما صلى الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وشارك في الصلوات أيضًا أسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.