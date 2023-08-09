الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أزمة انقطاع الكهرباء فى أمريكا.. 150 ألف منزل مظلمًا ليلة كاملة

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في أمريكا

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" أزمة انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظل أكثر من 150 ألف منزل لمدة ليلة واحدة دون كهرباء.

ويهدد انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة ثلثيِّ المناطق الشمالية، كما أدت الأزمة إلى تأجيل أكثر من 9 آلاف رحلة جوية، وتقطعت السبل بآلاف السائقين لساعات طويلة.

كما تضررت ولايات: (ألاباما - كارولينا الجنوبية - ماريلاند)، وسقطت أعمدة كهربائية على سيارات ماريلاند، والمئات حوصروا بعد انهيار خطوط كهرباء على الطرق، بالإضافة إلى فصل الطاقة عن مناطق الخطوط المنهارة لسحبها.

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