الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشدد على مراعاة معايير الجودة فى أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

محافظ قنا
محافظ قنا

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مراعاة معايير الجودة ومطابقته للمواصفات القياسية لاستلام أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة الأمل، عقب إنهاء الهيئة العربية للتصنيع أعمال البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع مسئولي قطاعات المرافق بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية بمجمع الأمل السكني بمركز نجع حمادي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شاهين والعميد أشرف بركات ممثلي الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عماد محمد السيد مدير فرع هيئة الطرق والكباري والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وأحمد أبوالمجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي.

حيث استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع إعداد الشركة الحديثة للغاز الدراسات والمقايسات اللازمة؛ للبدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للغاز الطبيعي بمجمع الأمل السكني.

 كما ناقش معدلات تنفيذ شبكة الصرف الصحي بموجب البروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكني، موضحًا أنه تم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 70 كيلو مترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم استكمال تنفيذ الشبكة في فترة أقل من 18 شهرا، بتكلفة إجمالية 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة صرف صحي أخرى بطول 37 كيلو مترا بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، وسيتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في فترة أقل من 12 شهرا بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه.

وأضاف الداودي، أنه سيتم تنفيذ خطوط وشبكات المرافق بشكل نموذجي من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، وكذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

يذكر أن مدينة الأمل، حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، والآن أصبح حقيقة علي أرض الواقع، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، حيث تقع على مساحة 1539 فدانًا تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وستضم العديد من المؤسسات الخدمية "تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".

73 مليون جنيه اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا أعمال البنية التحتية الإدارة العامة ل الإدارة العامة للشئون القانونية

الأكثر قراءة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

"الشرقية للدخان" تؤكد ثبات أسعار سجائر كليوباترا.. وتوجه رسالة للمستهلكين

خبير تربوى عن تظلمات الثانوية العامة: التصحيح الآلى يخفى الأخطاء

ضربات متلاحقة للأمطار والأعاصير.. هل تمحو أزمة المناخ القارة القطبية؟

الوزراء يوافق على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق ورشة أثاث بدمياط (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟