رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة عدد من لاعبي الفريق بفسخ تَعاقدهم مع النادي في الساعات الجارية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر؛ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وهو ما دفع بعضهم للتفكير في فسخ تعاقده مع الزمالك.

وأوضح أن بعض لاعبي الزمالك سيتقدمون بإنذار إلى النادي في الساعات المقبلة لفسخ تعاقدهم مع الزمالك والمطالبة بالرحيل عن الفريق في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويمر الزمالك بأزمة مالية طاحنة في الساعات الجارية وعدم القدرة على دفع مستحقات أندية ولاعبين بالخارج؛ لفك القيد على النادي وهو ما يجعل الزمالك مهددا ببدء الموسم باللاعبين القدامى دون إجراء أي تدعيمات جديدة.