الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة عدد من لاعبي الفريق بفسخ تَعاقدهم مع النادي في الساعات الجارية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكد المصدر أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 6 أشهر؛ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وهو ما دفع بعضهم للتفكير في فسخ تعاقده مع الزمالك.

وأوضح أن بعض لاعبي الزمالك سيتقدمون بإنذار إلى النادي في الساعات المقبلة لفسخ تعاقدهم مع الزمالك والمطالبة بالرحيل عن الفريق في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويمر الزمالك بأزمة مالية طاحنة في الساعات الجارية وعدم القدرة على دفع مستحقات أندية ولاعبين بالخارج؛ لفك القيد على النادي وهو ما يجعل الزمالك مهددا ببدء الموسم باللاعبين القدامى دون إجراء أي تدعيمات جديدة.

الزمالك لاعبي الزمالك مع الزمالك اللاعبين القدام تدعيمات

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

رحيل جماعى.. لاعبو الزمالك يطالبون بفسخ عقودهم بسبب المستحقات

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات اليوم

شيخ قبيلة بقرية الروضة: قصاصو الأثر كلمة السر فى تطهير سيناء

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العفادرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه

مصير كارثي لسيدة حاولت سرقة طفلة بمسجد أثري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟