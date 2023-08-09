مدرب الإسماعيلى يمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة

فضل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا لمدة 24 ساعة، حيث خاض اللاعبون المران الصباحى قبل حصولهم على الراحة، والذى شهد غياب 5 عناصر أساسية.

وجاء قرار الجهاز الفني للإسماعيلي بمنح أعضاء الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية غدًا لمدة 24 ساعة، بهدف التقاط الأنفاس على أن ينتظموا بعدها في التدريبات اليومية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.



وقاد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد حسام المدرب، وأحمد سامح مخطط الأحمال، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، المران الصباحي الذى جرى اليوم.

وشهد المران مشاركة كل من محمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال ومحمد عبدالفتاح لحراسة المرمى، ومحمد هاشم وإياد العسقلاني ومحمد عمار وعماد حمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمود الشبراوي ومحمد بيومي وعمر الساعي وأحمد محسن ومحمد عبدالسميع ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وباسم مرسي وأبوبكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبدالله السعيد وعبدالله محمد ومروان حمدي وأحمد عبدالوهاب ومحمد إيهاب وبشار أشرف وأحمد عبدالسميع وعمرو سعيد ومحمود ياسين، واستغرقت مدته 60 دقيقة تم التركيز فيها على النواحي البدنية.

تجدر الإشارة إلى أن تدريب الإسماعيلي أمس شهد غياب باهر المحمدي والتونسي حمدي النقاز ومحمد دسوقي والغاني ياو أنور لأسباب مختلفة.

يذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي طبق نظام اليوم الكامل فى التدريب على فترتين للإسراع في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال الذى تولى مهمة قيادة الدراويش قبل أيام قليلة، لتجهيز فريقه بشكل جيد حتى يكون قادرًا على المنافسة فى الموسم الجديد وعدم الوقوع فى أخطاء الموسم الماضي، حيث كان الفريق مهددًا بالهبوط.