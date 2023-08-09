الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر مساعد بالحوار الوطني: الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة

جريدة الدستور

ألقت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، الضوء على  المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، مشيرة إلى أنه يضم عددًا من القضايا المتعلقة بالاستثمار والسياحة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
وأضافت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ورش العمل التخصصية شهدت تبادل الآراء بين الحضور والخبراء والمتخصصين والمواطنين فيما يخص كافة قضايا المحور الوطني، لافتة إلى أنه تم رفع هذه الآراء  إلى متخذي القرار لمناقشة القابل منها للتنفيذ.
ونوهت بأن المحور الاقتصادي، يشمل 8 لجان تندرج تحتها العديد من القضايا الخاصة بهذا المحور والتي يتم النقاش بشأنها ضمن فعاليات الحوار الوطني، لافتة إلى أن أبرز ما تم الحديث عنه ضمن جلسات المحور الاقتصادي هي: الموضوعات الاقتصادية بشكل عام نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله خاصة وأن مصر لا تعيش بمعزل عن العالم.
وأوضحت الدكتورة هبة واصل، أن مناقشة الدين العام كان أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، هو الدين العام، مشيرة إلى أن الدين العام ليس المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة.


 

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