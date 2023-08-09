الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تُقر قيد زيادة رأسمال سبيد ميديكال

البورصة
البورصة

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سبيد ميديكال من 221.828 مليون جنيه إلى 332.743 مليون جنيه بزيادة قدرها 110.914 مليون جنيه.
وقالت البورصة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الزيادة موزعة على 554.572 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد ومسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل كما يلي ( ص 1 : ص 6) 1,663,716.715 سهم.
"مع حذف حق الاكتتاب لشركة / سبيد ميديكال -2 في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية".

يشار إلى أن سبيد ميديكال، سجلت صافي خسائر بلغت 24.69 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 38.76 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15.84 مليون جنيه، مقابل 68.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

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