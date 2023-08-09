الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مفاجئة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ قرار إزالة بشارع الطفوله السعيده سيدي بشر بحرى عبارة عن سقيفة وكشك مخالف، وكذا إزالة جمالون بشارع خالد بن الوليد، فضلًا عن إزالة سقيفة بكامل المسطح بشارع جلال حماد مع شارع خالد بن الوليد بالإضافة الي إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 35 شارع مسجد سيدي بشر وكذا إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن بشارع 24 من شارع 45 قبلى والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا ايقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 249 شارع جمال عبد الناصر والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالف.

 

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بعزبة الروضة وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بطريق الإصلاح منطقة العصافرة قبلي والتحفظ على كمية من الأخشاب والمعدات المستخدمة في المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف عبارة عن أسوار ودور أرضي والتحفظ علي كمية من الأخشاب قرية حارس 2 بالنهضة وكذا ايقاف اعمال مخالفة في قرية الوقاد منطقة النهضة والتحفظ علي 2 طن من الأسمنت.

 

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحلين بالعقار الكائن 48 شارع صفر، والعقار الكائن 111 شارع الجزائر وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة أسوار من الطوب الابيض والتحفظ علي كميه من الاخشاب بالكينج قبلى، وكذا إزالة سور من الطوب الأحمر بقريه الحريه طريق الجلاء.

 

بينما قام حى وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بشارع بورسعيد منطقة كامب شيزار فضلا عن إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالمحل الكائن ش لاجيته منطقة الإبراهيمية والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

محافظ الإسكندرية الحملات الدورية والمفاجئة البناء المخالف ضبط المخالفين أراضي الدولة

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