عرض حفل "الكينج والكابو" من مهرجان العلمين الجديدة على "ON".. الجمعة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بمهرجان العلمين الجديدة على شبكة قنوات “أون” يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

يأتي عرض الحفل بالتزامن مع عرض باقي حفلات مهرجان العلمين الجديدة على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طريق بث بعض الحفلات المسجلة والحفلات المباشرة.

وقدم الكينج محمد منير خلال حفله عددًا كبيرًا من الأغنيات مثل يونس وعلموني وغيرهما، كما قدم الشاعري عددًا من الأغنيات منها أغنيته الجديدة “بالي رايق” وغيرها.



