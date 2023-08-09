الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره "صحراوى الفيوم"

حادث
حادث

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمه من سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية لطريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

تم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الفيوم الصحراوى سيارة صدم الفيوم الصحراوى

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