محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمرحلة التعليم الأساسي العام والمهني.

وبلغت نسبة النجاح للدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي العام ٩٧%، كما بلغت نسبة النجاح للدور الثاني بالقسم المهني ١٠٠%، وذلك بنسبة ٨٢.٧% للدورين الأول والثاني معًا بهذا القسم.

وأعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، وعبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، والعاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط، الطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ بقسميها العلمي شعبتي العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية.

كما استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، طالبين من أبناء المحافظة حققوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية.

وكرّم وكيل الوزارة، الطالب باسل محمد بكر شعيب، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407، والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق، لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401.

وأشار وكيل تعليم دمياط، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة منال عوض، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للطلاب، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.